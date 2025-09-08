У Непалі на масових протестах проти заборони соцмереж загинули 19 людей

Щонайменше 19 людей загинули, десятки поранені під час сутичок у Непалі, які виникли між поліцейськими та демонстрантами, повідомляє The Kathmandu Post.

Жителі Катманду, Покхари та інших міст Непалу вийшли на акцію протесту 8 вересня, виступаючи проти корупції та рішення влади заблокувати понад 20 соціальних мереж, у тому числі Facebook, Instagram, TikTok та YouTube. Організатори протестів назвали свої акції «демонстраціями покоління Z» (люди, народжені між серединою 1990-х і початком 2010-х), пише Reuters. «Це протест нового покоління в Непалі», – сказав один із демонстрантів.

За словами місцевого чиновника, протестувальники в Катманду прорвали огорожі та увірвалися на територію парламенту, спалили машину швидкої допомоги, кидали різні предмети в бійців спецпризначення та на мотоциклах відвозили поранених до лікарень. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі. «Поліція стріляла хаотично», – сказав один із протестувальників.

Влада Катманду повідомила Reuters, що поліція отримала наказ використовувати водомети, кийки та гумові кулі проти протестувальників. Для підтримки поліції до району протестів вивели армію.

Біля парламенту Непалу та в інших районах, де відбувалися активні протести, запровадили комендантську годину.

Влада Непалу вирішила заблокувати багато соціальних мереж, заявивши, що платформи не зареєструвалися в державних органах для боротьби з такими зловживаннями, як поширення фейків і шахрайство.