Нетаньягу заявляє, що ізраїльські атаки на Іран триватимуть

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військові операції проти Тегерана триватимуть, доки «іранський терористичний режим не буде знищено».



«Кампанія ще не закінчена. Ми продовжуватимемо, доки не знищимо терористичний режим», – сказав Нетаньягу у телевізійному виступі.



Його зауваження пролунали невдовзі після того, як президент Ірану Масуд Пезешкіан оголосив про «необхідну волю» у своїй країні припинити війну з Ізраїлем та Сполученими Штатами за умови, що Тегеран отримає гарантії того, що атаки не повторяться.



«Ми повинні були діяти, і ми це зробили», – сказав Нетаньягу у промові напередодні єврейського свята Песах.



Нетаньягу наголосив, що, незважаючи на продовження війни, Ізраїль став «регіональною державою», заявивши: «Ми залишаємося непохитними у просуванні наших цілей і змінили обличчя Близького Сходу».

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.



