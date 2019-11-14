Телеканал NewsOne позапланово перевірять через ознаки розпалювання ворожнечі – регулятор

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ «Новини 24 години», супутниковий телеканал NewsOne, повідомив регулятор на своєму сайті 14 листопада.

«Рішення ухвалено на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада. Цього дня в ефірі ліцензіата зафіксовано трансляцію передачі «Я так думаю» (початок о 23:25, прямий ефір) із ведучим Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовником законів України «Про інформацію» і «Про телебачення і радіомовлення». Зокрема, йдеться про частину першу статті 28 Закону України «Про інформацію», відповідно до якої інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни», – йдеться в повідомленні.

У Нацраді кажуть, що в ефірі прозвучали такі висловлювання: «Незаконне збагачення і було метою оцих «євромайданівських бариг», а не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. п. Відповідно повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, саме тут, на рівні київському київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності».

За результатами перевірки Національна рада ухвалить рішення щодо ліцензіата, вказали у відомстві.

Сам телеканал NewsOne ситуацію поки не коментував.

2 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адмінсуду Києва щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

26 вересня Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Представники телеканалу оскаржили рішення в Окружному адміністративному суді Києва.

Канали «112 Україна», NewsOne та Zik належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір», голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».