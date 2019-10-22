Суд у Києві відкрив провадження щодо анулювання ліцензії NewsOne

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne, повідомила пресслужба суду.

«Раніше з відповідним позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, позивач просить суд анулювати ліцензію на мовлення видану ТОВ «Новини 24 години» (логотип NewsOne)», – йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що справу розглядатимуть в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

2 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адмінсуду Києва щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

26 вересня Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Представники телеканалу оскаржили рішення в Окружному адміністративному суді Києва.

Канали «112 Україна», NewsOne та Zik належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір», голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».