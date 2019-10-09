Комітет Ради підтримав створення ТСК про діяльність телеканалів «групи Медведчука» – депутат

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії про діяльність телеканалів так званої «групи Медведчука», повідомила народний депутат із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

«Щойно регламентний комітет розглянув та ухвалив проект постанови про тимчасову слідчу комісію щодо розслідування придбання та діяльності телеканалів з так званої «групи Медведчука», яку ми з Олександрою Устиновою (депутат від «Голосу» – ред.) ініціювали», – написала Василевська-Смаглюк.

Канали «112 Україна», NewsOne та Zik належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір», голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».

26 вересня Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Представники телеканалу оскаржили рішення в суді.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення також просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію телеканалу NewsOne.