Нічна атака РФ: Повітряні сили звітують про збиття 9 дронів із 14

Російські війська вночі на 3 лютого атакували України дронами-камікадзе, повідомляє командування Повітряних сил.

За даними військових, дрони запускали з напрямків російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму. Також російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 з Бєлгородської області Росії.

Читайте також: У Кривому Розі запровадили аварійні відключення світла через російські атаки – Міненерго

«Як і минулої ночі, значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей», – йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики повідомило раніше про часткове знеструмлення обладнання ТЕС у Дніпропетровській області внаслідок нічних обстрілів. У Кривому Розі запроваджують аварійні відключення світла через атаки Росії по енергетичних об’єктах регіону.