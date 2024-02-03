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Новини | Суспільство

Нічна атака РФ: Повітряні сили звітують про збиття 9 дронів із 14

Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки безпілотниками Shahed на Київ, 25 листопада 2023 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки безпілотниками Shahed на Київ, 25 листопада 2023 року

Російські війська вночі на 3 лютого атакували України дронами-камікадзе, повідомляє командування Повітряних сил.

За даними військових, дрони запускали з напрямків російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму. Також російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 з Бєлгородської області Росії.

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«Як і минулої ночі, значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей», – йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики повідомило раніше про часткове знеструмлення обладнання ТЕС у Дніпропетровській області внаслідок нічних обстрілів. У Кривому Розі запроваджують аварійні відключення світла через атаки Росії по енергетичних об’єктах регіону.

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