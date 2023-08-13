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Нікополь потрапив під обстріл: влада каже про пошкоджений готель та ЛЕП

Наслідки ракетного удару армії Росії. Околиця міста Павлограда Дніпропетровської області, 1 травня 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові вдень у неділю, 13 серпня, атакували із важкої артилерії Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У місті пошкоджені корпуси готелю», – йдеться в повідомленні.

За його словами, внаслідок обстрілу військ РФ були також понівечені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач, місцеві жителі не постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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