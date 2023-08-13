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Війська РФ вночі двічі обстріляли важкою артилерією Нікопольщину – ОВА

Наслідки одного з попередніх обстрілів Нікополя

У ніч на 13 серпня російські війська двічі скеровували важку артилерію на Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються», – написав Лисак у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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