Війська РФ вночі двічі обстріляли важкою артилерією Нікопольщину – ОВА

У ніч на 13 серпня російські війська двічі скеровували важку артилерію на Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються», – написав Лисак у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.