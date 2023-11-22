Двоє людей поранені через удари Росії по Дніпропетровщині – ОВА

Двоє людей поранені в Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Від вечора окупанти чотири рази цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. У районному центрі поранені чоловіки 61 і 37 років. Пошкоджені вісім приватних будинків, гараж і авто, газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла залишилися понад 1200 родин», – написав Лисак у телеграмі вранці 22 листопада.

За його словами, загарбники обстріляли також і Марганецьку громаду, там минулося без постраждалих.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Вранці 22 листопада командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські військові ввечері 21 листопада і в ніч на 22-е запустили по Україні 14 ударних безпілотників Shahed, і всі їх збили сили протиповітряної оборони.

За повідомленням, атака тривала від 20:00 21 листопада до 03:00 22 листопада 2023 року. Загарбники атакували дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також із цього ж напрямку запустили крилату ракету Х-22 з літака Ту22М3.