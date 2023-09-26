Російські військові вкотре вдарили по Нікополю: пошкоджені будинки та інфраструктурний об’єкт

Сили РФ впродовж дня атакували Нікополь з важкої артилерії та ударних безпілотників, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні (26 вересня – ред.) увесь день російські загарбники тероризували Нікополь. Окупанти чотири рази гатили з важкої артилерії. А між цим – ще й цілили «дронами-камікадзе». По місту влучили три БПЛА», – написав Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні будинки, інфраструктурний об’єкт та комунальне підприємство. Окрім того, знищена господарська споруда та ще одна – понівечена. Наслідки атак уточнюються, каже місцевий чиновник.

Лисак додав, що поранених і загиблих внаслідок атаки армії РФ немає.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.