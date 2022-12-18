Армія РФ обстріляла Нікопольський район і готує повторну атаку – голова РВА

У неділю, 18 грудня, російські військові вдарили по Нікопольському району, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в телеграмі.

За його словами, під обстрілом окупантів опинилася Марганецька громада. Рятувальники вже оглядають місця вибухів. Попередньо, в результаті атаки ніхто не постраждав.

«За інформацією партизанів, ординці готуються до повторного обстрілу, тож прошу мешканців прибережних територій провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін», – наголосив Євтушенко.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.