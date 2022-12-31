ОВА: передноворічна ніч була неспокійною, армія РФ била по Нікопольщині

У ніч на 31 грудня російські війська атакували з важкої артилерії дві громади в Дніпропетровській області, випустивши по населених пунктах близько 20 снарядів, повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині. Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади – Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів», - розповів чиновник.

Очільник ОВА зазначив, що внаслідок ударів армії РФ ніхто з жителів, на щастя, не постраждав.

Наслідки атак окупантів наразі з'ясовуються.

«В інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій... Нехай свята будуть тихими», – додав Резніченко.