У Німеччині протестують аграрії, вони заблокували автобани

У Німеччині зранку 8 січня фермери влаштували акцію протесту, виїхавши на тракторах на найважливіші великі автомагістралі в різних федеральних землях. Аграріїв підтримали власники приватних підприємств. У багатьох місцях це призвело до великих перешкод у русі, аж до повного припинення.

У Берліні фермери виїхали на тракторах до Бранденбурзьких воріт, що розташовані неподалік адміністрації канцлера і бундестагу. Поліція закликала аграріїв уникати заворушень.

Причиною протестів, що тривають із середини грудня, стали рішення уряду ФРН для бюджетної економії. Кабінет міністрів скасував субсидії на дизельне пальне для фермерів і відмовився знижувати внески на проїзд автобанами для вантажівок.

Сьогоднішня акція – найбільша від початку хвилі протестів фермерів. Попри деякі поступки уряду, вони вимагають повернення колишніх умов купівлі аграрного дизельного пального.

Поліція та місцеві органи самоврядування виходять із того, що впродовж дня по всій країні зберігатимуться серйозні обмеження в автомобільному русі. У деяких районах через протести скасовано заняття в навчальних закладах, оскільки шкільний транспорт не може проїхати заблокованими трасами.

Президент Німецької спілки сільськогосподарських працівників Йоахім Руквід закликав громадян до розуміння та солідарності. Раніше саме цей фермерський союз закликав до тижня протестів проти скасування субсидій на аграрне дизельне пальне. Часткову зміну планів уряду, який зробив перехід до скасування субсидій покроковим, продовживши його до 2026 року, фермери вважають недостатньою. Премʼєр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вайл закликав уряд ФРН повністю скасувати усі нововведення.