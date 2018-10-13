У Німеччині тисячі людей взяли участь в акції проти расизму та дискримінації

У Берліні 13 жовтня, відбулася наймасштабніша з початку року акція проти расизму і дискримінації, в якій, за даними організаторів, взяли участь 242 тисячі людей, повідомляє DW.

Акція проводилася за ініціативою альянсу Unteilbar, в який входить понад 450 організацій, різних ініціатив, об’єднань і приватних осіб.

Мета акції – висловити незгоду з загибеллю біженців у Середземному морі, поширенням праворадикальних настроїв, ксенофобією, дискримінацією та скороченням соціальних програм.

Зазначається, що спершу поліція повідомила про кілька десятків тисяч учасників, проте пізніше правоохоронці погодилися з оцінкою ініціаторів заходу.

Правопорядок підтримували близько 900 правоохоронців, про затримання не повідомляється.

Учасники заходу скандували: «Скажіть голосно, скажіть чітко: «Ми неподільні» і несли плакати з написами: «Немає місця нацистам», «Порятунок тих, хто терплять лихо на морі – не злочин». У багатьох людей в руках були повітряні кулі.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, коментуючи акцію представникам мас-медіа, назвав її «чудовим сигналом» того, що більшість у країні за толерантність і відкритість.

На початку вересня у Німеччині відбулася низка антимігрантських протестів, поліція тоді затримала 300 осіб.