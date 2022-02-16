Німеччина планує скасувати більшість обмежень щодо COVID-19 у березні

Німеччина оголосила про плани до 20 березня скасувати більшість обмежень, запроваджених через коронавірусну інфекцію нового типу. Упродовж останніх днів у цій країні фіксується спад захворюваності, в тому числі спричиненої штамом «омікрон».

План був схвалений канцлером Олафом Шольцем і керівниками 16 земель країни. Національний центр боротьби з хворобами Німеччини повідомив про кілька днів незначного зниження рівня захворюваності, хоча він і залишається набагато вищим від рівня, який фіксувався до поширення «омікрону». Шольц сказав, що вимоги до носіння масок і дотримання соціальної дистанції залишаться чинними.

Рішення, ухвалене 16 лютого, збіглося в часі з аналогічними діями Австрії та Швейцарії. Австрія оголосила, що зніме більшість обмежень 5 березня, а Швейцарія заявила, що більшість обмежень буде скасовано вже цього тижня.

Велика Британія, Ірландія, Данія та Норвегія вже вдалися до таких кроків.

Тим часом, чиновники галузі охорони здоров’я США заявили, що готуються вже до наступної фази пандемії COVID-19, оскільки число випадків, пов’язаних із «омікроном», зменшується.