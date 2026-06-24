У Німеччині відбулися обшуки в справі про саботаж під час ліквідації підрозділу «Газпрому» – прокурори

Федеральні прокурори Німеччини повідомили 24 червня, що за підозрою у спробі саботажу у зв’язку з ліквідацією німецького підрозділу «Газпрому» у 2022 році відбулися обшуки.

«Існують підозри, що продаж і ліквідація мали на меті порушити постачання газу до Німеччини», – йдеться в заяві прокуратури, яку цитує агенція Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та на тлі побоювань, що Москва використає енергію як зброю проти Німеччини, Берлін оголосив про наміри скоротити свою залежність від російського газу.

У березні 2022 року німецький підрозділ «Газпрому» володів щонайменше чвертю потужностей сховищ газу Німеччини, заявили прокурори. Берлінська компанія «Газпром Німеччина» була фактично відокремлена від своєї російської материнської групи акціонерами, додали вони.

«Новим власником стала московська компанія, яка не має ніякого зв’язку з галуззю. Відразу після продажу новий власник наказав ліквідувати «Газпром Німеччина» GmbH», – йдеться у заяві.

Вони додали, що громадянину Росії було висунуте звинувачення у сприянні реалізації рішення про ліквідацію з метою порушення поставок газу до Німеччини. Уряд Німеччини зрештою взяв «Газпром Німеччина» під тимчасове керування, фактично контролюючи компанію та її сховища.