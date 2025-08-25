Після зустрічі з віцеканцлером Німеччини Зеленський заявив, що триває робота щодо закупівлі двох систем Patriot

Після зустрічі з віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва.

За його словами, під час зустрічі обговорили посилення протиповітряної оборони України, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї.



Особливу увагу приділили дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки. Зеленський зазначив, що Україна розраховує, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій.

Віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль нині перебуває з візитом в Києві. Раніше він провів зустріч з міністром фінансів Сергієм Марченком.

За даними Мінфіну, пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро – гранти.



