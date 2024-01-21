У Німеччині десятки тисяч людей знову вийшли на протести проти ультраправих

Десятки тисяч людей 21 січня знову вийшли на вулиці по всій Німеччині, щоб протестувати проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) і її антимігрантської позиції.

Зокрема, у Мюнхені число охочих взяти участь у демонстрації було настільки значним, що організатори були змушені скасувати марш із міркувань безпеки. За словами організаторів, на демонстрацію прийшли щонайменше 50 тисяч людей, що вдвічі більше, ніж було зареєстровано.

Багато тих, хто прийшов на акцію в Мюнхені, несли плакати й банери, в яких AfD порівнювали з нацистами і відкидали їхню антимігрантську риторику. Серед написів були гасла «AfD – кошмар для Німеччини», «Нацисти геть».

Протягом останнього тижня німецькі міста охопили масові протести проти ультраправих. Мітинги почалися через кілька днів після виходу журналістського розслідування, в якому йшлося про зустріч правих екстремістів і політиків із ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), на якій обговорювали плани депортації мільйонів мігрантів із Німеччини.

20 січня щонайменше 300 тисяч людей вийшли на вулиці у містах Німеччини, щоб висловити свій протест проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) і підтримати демократію.