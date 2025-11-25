Німеччина уникне штрафу ЄС – завдяки витратам на оборону

Дефіцит бюджету Німеччини перевищить 3% у 2025 році, але штрафу через це не буде, оскільки він «повністю зумовлений збільшенням витрат на оборону», заявила Європейська комісія. Згідно з бюджетними правилами ЄС, борг країни не має перевищувати 60% ВВП, а дефіцит бюджету не має бути більшим за 3%, повідомляє AFP.

Цього року Брюссель дозволив країнам витрачати до 1,5% ВВП на оборону протягом чотирьох років. Німеччина була серед 16 країн, які подали заявку на звільнення від штрафу за перевищення.

Берлін зазвичай закликає до бюджетної дисципліни в Європейському Союзі, але з огляду на зростання загрози з боку Росії сама Німеччина змінила позицію щодо витрат. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц цього року послабив суворі правила погашення боргу та розпочав масштабні скорочення витрат на інфраструктуру та оборону, намагаючись відродити традиційний економічний двигун єврозони після двох років рецесії.

Тепер комісія заявила, що очікує, що дефіцит Німеччини, тобто розрив між державними доходами та витратами, досягне 3,1% цього року.

Хоча Берліну вдалося уникнути критики, Брюссель заявив, що офіційно запропонує розпочати процедуру надмірного дефіциту проти Фінляндії, оскільки її дефіцит також перевищує норму і лише «частково пояснюється збільшенням витрат на оборону».

ЄС уже розпочав аналогічні процедури проти Австрії, Бельгії, Франції, Угорщини, Італії, Мальти, Польщі, Румунії та Словаччини.