ЗМІ: Німеччина збільшить допомогу Україні на три мільярди євро у 2026 році

Німеччина планує збільшити свою фінансову допомогу Україні приблизно на три мільярди євро (3,5 мільярда доларів) наступного року, повідомили агенції Reuters два урядових джерела, підтверджуючи повідомлення щоденної ділової газети Handelsblatt.

«Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни Росії», – повідомило Reuters одне урядове джерело.

Міністри фінансів та оборони Німеччини додадуть додаткові три мільярди євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік, повідомило джерело.

За його даними, це покриє витрати на артилерію, безпілотники, броньовану техніку та заміну двох систем Patriot.

Друге урядове джерело повідомило Reuters, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

15 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін виділить Україні додаткові 2 мільярдів євро. За його словами, Берлін продовжуватиме зміцнювати протиповітряну оборону України новими контрактами на постачання ще двох систем протиповітряної оборони IRIS-T, включаючи велику кількість керованих ракет, а також переносних ракет протиповітряної оборони.

У серпні міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Берлін надаватиме Україні 9 млрд євро щороку протягом найближчих років.

Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. У своєму бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила Україні 8,5 мільярда євро.



