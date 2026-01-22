Німеччина висилає співробітника посольства РФ, який шпигував «під прикриттям дипломатичного статусу»

Німеччина ухвалила рішення про висилку співробітника посольства Росії, який, за повідомленням зовнішньополітичного відомства в Берліні, здійснював шпигунську діяльність під дипломатичним прикриттям.

«Ми не дозволимо шпигунства в Німеччині – і особливо під прикриттям дипломатичного статусу. Сьогодні ми викликали посла Росії до Федерального міністерства закордонних справ і повідомили йому, що особа, яка шпигувала від імені Росії, має бути вислана», – йдеться в повідомленні МЗС Німеччини в мережі Х 22 січня.

Раніше цього тижня німецькі засоби інформації повідомили, що співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини затримали в Берліні громадянку Німеччини та України.

Затриману звати Ілона В., вона 56-річна підприємниця. Видання, посилаючись на матеріали слідства, пише, що з листопада 2023 року Ілона В. збирала інформацію про високопоставлених учасників політичних заходів у Німеччині та передавала її контактній особі у посольстві Росії в Берліні. У німецькій розвідці цю людину вважають полковником ГРУ, який працював під прикриттям.

Також затримана збирала дані про розташування об’єктів оборонної промисловості Німеччини, про випробування безпілотників та плани їхнього постачання в Україну. При цьому вона вводила підприємства в оману, роблячи враження, що робить запити від імені українських структур.

Разом із цим затриманням відбулися обшуки у двох колишніх співробітників міністерства оборони Німеччини, з якими затримана, ймовірно, підтримувала контакт. Обидва поки що залишаються на волі.