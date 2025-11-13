ЗМІ: у Німеччині домовилися про зміну виплат українським біженцям

Урядова коаліція Німеччини домовилася про реформу соціальних виплат для українців, пише 12 листопада німецьке видання Bild із посиланням на джерела в уряді.



За даними медіа, міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт і міністерка праці Бербель Бас досягли згоди, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, перейдуть до системи виплат за законом про пільги шукачам притулку.

Читайте також: Майже 5 мільйонів «діаспори». У ЄС припинятимуть захист українських біженців, попри ще запеклішу війну

Наразі в Німеччині проживає 1,1 мільйона українців. Вони отримують 563 євро на місяць у вигляді базової допомоги (для самотніх осіб). Держава також покриває витрати на оренду житла, опалення тощо. Натомість Закон про допомогу шукачам притулку передбачає 196 євро на особисті потреби та 245 євро на основні витрати (їжа, одяг) – загалом 441 євро на місяць.

Причиною змін стала низька зайнятість українців у Німеччині. Очікується, що зменшення виплат мотивуватиме більше біженців шукати роботу.

У вересні понад 79 тисяч українців стали біженцями у країнах Євросоюзу. За даними Євростату, це на 49% більше, ніж місяцем раніше.

Кількість заяв на тимчасовий захист зросла в 24 країнах, за даними Євростату. Серед лідерів: Польща – 12 960 (+1,3%), Німеччина – 7 585 (+0,6%), Чехія – 3 455 (+0,9%). Єдине зменшення воєнних мігрантів зафіксували у Франції – -240 осіб (-0,4%).



