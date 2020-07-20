Німецькі політики звертаються до Конгресу США через рішення Трампа вивести військових

Лідери чотирьох земель Німеччини закликали членів Конгресу Сполучених Штатів заблокувати намір президента США Дональда Трампа значно скоротити військову присутність в цій країні. Про це повідомили міжнародні агенції 19 липня.

За повідомленням Reuters та AP, прем’єри земель Баден-Вюртемберґ, Баварія, Гессе та Рейнланд-Пфальц надіслали листа 13-м сенаторам та членам Палати представників США. В ньому вони просять їх «не розривати зв’язки дружби, а посилити їх», зберігши військовий контингент США.

У цих чотирьох землях Німеччини військові США були присутні з моменту завершення Другої Світової Війни.

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Згідно зі зверненням, американські військові з їхніми базами, військовими шпиталями та іншою інфраструктурою формують «хребет присутності США в Європі та дієздатності НАТО».

Деякі політичні лідери як у США, так і в Німеччині, піддавали сумніву необхідність у військовій присутності в цій країні після завершення Холодної війни. Натомість прихильники військового контингенту вважають його ключовою ознакою лояльності Вашингтона Європі перед обличчям агресивних спроб Росії збільшити свій вплив у регіоні. Також його розглядають як стратегічну військову базу для дій США в інших регіонах.

Чимало критиків рішення Трампа скоротити військовий контингент вважають його «подарунком» Росії.

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1 липня США затвердили плани вивести з Німеччини 9,5 тисяч американських військових.

Тепер кількість американських військових у Німеччині має знизитися із 34 500 до 25 000. Наразі США не повідомляли, коли і куди виведуть частину своїх військ із німецької території.

Під час візиту до Вашингтона президент Польщі Анджей Дуда пропонував Трампу перекинути частину військових до Польщі.

Посадовці Пентагону говорили, що частину військ можуть перенести до Східної Європи. При цьому деякі з них можуть передислокувати на постійній основі, але більшість – на короткий термін, щоб дати знак Росії.