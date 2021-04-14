Регулятор анулював ліцензію «Донецькоблгазу»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію ПАТ «Донецькоблгаз».

У комісії заявили 14 квітня, що ліцензію анульовано «за порушення законодавства та зловживання під час постачання природного газу».

«Дії «Донецькоблагазу» – це не просто повторне порушення ліцензійних умов, це диверсія проти споживачів, проти країни. Адже минулого місяця це підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго попри чітку позицію регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК «Нафтогаз України» щодо неприпустимості таких відключень. Державі не потрібен ліцензіат, що накопичує борги перед оператором ГТС та відключає теплокомуненерго», – наголосив голова НКРЕКП Тарасюк під час розгляду цього питання на засіданні комісії.

Зазначається, що комісія провела перевірку за зверненням «Оператора газотранспортної системи України» на предмет дотримання облгазом вимог законодавства.

«За результатами було встановлено, що ліцензіат двічі протягом 2020 року не виконав умови відповідного договору з транспортування природного газу, укладеного з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», в частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопада та грудня 2020 року. Це призвело до того, що заборгованість ПАТ «Донецькоблгаз» станом на 16.03.2021 за врегулювання щодобових небалансів за вказані газові місяці минулого року склала 353,9 млн грн (з ПДВ) або 87,12 відсотка від загальної їх вартості», – мовиться у повідомленні регулятора.

Ліцензію буде анульовано з 1 серпня.

«Переважна кількість мереж підприємства – це державна власність. Тому ми звертаємось до Міненерго, Фонду державного майна, НАК «Нафтогаз України» як власника 38% акцій «Донецькоблгазу» з тим, щоб вони визначились, якому підприємству будуть передні ці мережі. До 1 серпня 2021 року НКРЕКП має видати ліцензію новому підприємству, яке почне діяльність з чистого листа», – заявили у комісії.

У ПАТ «Донецькоблгаз» наразі не коментували повідомленні про анулювання ліцензії.

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У березні Служба безпеки України відкрила справу щодо посадовців публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» через відключення майже 60 котелень у прифроновій зоні. За повідомленням пресслужби СБУ 12 березня, правоохоронці почали досудове розслідування за фактом «вчинення посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» диверсійних дій».

6 березня підприємство «Донецьктеплокомуненерго», яке постачає тепло в Донецькій області, залишилося без газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».

В «Донецькоблгазі» заявили, що вимушені припинити газопостачання, щоб не допустити заподіяння збитків державі від несанкціонованого споживання природного газу – на суму в 150 мільйонів гривень на місяць.

За даними «Нафтогазу», загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» перевищила 1,5 мільярда гривень. Наприкінці лютого постачальник попереджав, що якщо до 1 березня не отримає частину заборгованості, понад 300 мільйонів гривень, постачання палива буде зупинено.

«Донецькоблгаз» 3 березня надіслав звернення прем’єр-міністрові Денису Шмигалю з проханням втрутитися в ситуацію. Там вказали, що 176 котелень споживають 950 тисяч кубометрів газу, а припинення постачання призведе до збитків компанії в розмірі 11,4 мільйона гривень на добу.