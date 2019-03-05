Цього року вручать дві Нобелівські премії з літератури

Шведська академія цього року вручить одразу дві Нобелівські премії з літератури – за 2018 та 2019 роки.

«Рада директорів Нобелівського фонду вважає, що кроки, які Шведська академія зробила і має намір зробити, створять хороші можливості для відновлення довіри до Академії як установи, що присуджує нагороду», – мовиться у повідомленні фонду.

У 2018 році Нобелівську премію з літератури не вручали через сексуальний скандал.

Фотографа Жана-Клода Арно, чоловіка члена Шведської академії і поетеси Катаріни Фростенсон, звинуватили у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях і засудили до двох років в’язниці.

На тлі скандалу стало відомо, що Арно і деякі інші члени академії розкривали імена лауреатів премії до їх офіційного оголошення.

Арно, який керував культурним проектом за фінансової підтримки Шведської академії наук, відкинув звинувачення у домаганнях і в тому, що розголошував імена лауреатів Нобелівської премії.