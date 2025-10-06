Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття у сфері імунітету

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року присудили за відкриття у сфері імунітету.



Премію цього року було присуджено Мері Е. Брунков (США), Фреду Рамсделлу (США) та Шимону Сакагучі (Японія) «за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності», яка запобігає заподіянню шкоди організму імунною системою.

Лауреати визначили охоронців імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атакам імунних клітин на власний організм.

«Їхні відкриття були вирішальними для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми розвиваємо серйозні аутоімунні захворювання», – каже Олле Кампе, голова Нобелівського комітету.

Відкриття лауреатів започаткували галузь периферичної толерантності, стимулюючи розробку медикаментозних методів лікування раку та аутоімунних захворювань.

«Це також може призвести до більш успішних трансплантацій. Кілька з цих методів лікування зараз проходять клінічні випробування», – йдеться у пресрелізі.



Оголошення лауреатів Нобелівської премії цього року відбудеться з 6 по 13 жовтня.



