У Стокгольмі оголосять лауреата Нобелівської премії з фізики

Шведська королівська академія наук у Стокгольмі 6 жовтня оголосить лауреата Нобелівської премії з фізики 2020 року.
Початок засідання запланований на 11:45 за місцевим часом (12:45 за Києвом).
Нобелівську премію з фізики вручали вже 113 разів 213 лауреатам між 1901 і 2019 роками. Єдиним Нобелівським лауреатом, якому Нобелівську премію з фізики вручали двічі, був Джон Бардін. Він отримав премію в 1956 і 1972 роках.
Премію з фізики вручали трьом жінкам. Наймолодшому лауреатові було 25 років, найстаршому – 96.
5 жовтня у Швеції з оголошення Нобелівського лауреата з медицини стартував Нобелівський тиждень.
Минулого року троє вчених стали лауреатами Нобелівської премії з фізики за «внесок у наше розуміння еволюції всесвіту і місця Землі в космосі».
24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.
Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).
Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій у такій послідовності:
- хімія – 7 жовтня
- література – 8 жовтня
- премія миру – 9 жовтня
- премія імені Нобеля з економіки – 12 жовтня.
Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають винагороди у своїх країнах.
Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.
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