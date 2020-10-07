У Стокгольмі оголосять лауреата Нобелівської премії з хімії

Шведська королівська академія наук 7 жовтня назве лауреата 112-ї Нобелівської премії з хімії.

Початок церемонії оголошення запланований на 12:45 за київським часом.

Нобелівську премію з хімії вручали вже 111 разів 184 Нобелівським лауреатам між 1901 і 2019 роками.

Єдиним лауреатом, який отримав Нобелівську премію з хімії двічі, був Фредерік Сенгер. Йому вручили нагороду в 1958 і 1980 роках.

Минулого року Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених: Джон Ґудінаф, М. Стенлі Віттінґем і Акіра Йосіно «за розробку літій-іонних батарей».

Напередодні Шведська королівська академія наук у Стокгольмі оголосила лауреатів Нобелівської премії з фізики 2020 року. Половину премії отримає Роджер Пенроуз за відкриття того, що «утворення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності». Іншу частину отримають спільно Андреа Гез і Рейнгард Ґенцель «за відкриття супермасивного компактного об’єкту в центрі нашої галактики».

5 жовтня у Швеції з оголошення Нобелівського лауреата з медицини стартував Нобелівський тиждень.

24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.

Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій у такій послідовності:

література – 8 жовтня

премія миру – 9 жовтня

премія імені Нобеля з економіки – 12 жовтня.

Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають винагороди у своїх країнах.

Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.