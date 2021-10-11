Нобелівську премію з економіки отримують автори робіт з економіки праці

У Стокгольмі 11 жовтня оголосили лауреатів премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля. Половину премії отримав канадсько-американський економіст Девід Кард за «емпіричний внесок у економіку праці». Другу половину премії розділили між американськими дослідниками Джошуа Ангрістом та Гвідо Імбенсом – «за методологічний внесок у аналіз причинно-наслідкових зв’язків».

Девід Кард – професор Каліфорнійського університету в Берклі. Він відомий як дослідник концепцій мінімальної оплати праці, а також впливу імміграції на економіку.

На ідеї Карда, зокрема, спираються прихильники підвищення мінімальної встановленої державою ставки оплати праці, стверджуючи, що таке підвищення – всупереч поширеному уявленню – не призведе до зростання безробіття.

Читайте також: Нобелівським лауреатом з літератури став Абдулразак Ґурна

Ангріст – професор Массачусетського технологічного інституту, Імбенс – професор Стенфорда. Їхні основні праці також пов’язані з економікою праці та економетрією.

Нобелевська премія з економіки не передбачена заповітом Альфреда Нобеля. Вона була заснована Центральним банком Швеції в 1968 році – на честь 300-річчя заснування банку – з офіційною назвою «премія пам’яті Альфреда Нобеля». Її розмір, однак, такий же, як і в інших Нобелівських премій.

Присудженням цієї нагороди завершився так званий Нобелівський тиждень.