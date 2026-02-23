Вісім потраплянь до десятки – НОК підбив підсумки участі українців у Олімпіаді

Національний олімпійський комітет України підбив підсумки участі українських спортсменів у зимових Олімпійських іграх, які завершилися в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

«Попри те, що медалі завоювати не вдалося, збірна України продемонструвала в соку конкурентоспроможність, вісім разів потрапивши до топ-10 найкращих.

Найвищим досягненням представників національної збірної команди України на аренах Італії стало шосте місце у змішаній естафеті з санного спорту, яке вибороли Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой, Назарій Кочмар, Олена Стецків та Олександра Мох. Цей успіх доповнив історичний для України результат у жіночих двомісних санях, де Олена Стецків та Олександра Мох стали сьомими», – йдеться в повідомленні.

Також шосте місце українська збірна (скадена з Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського) посіла в змаганнях із лижної акробатики, а в особистих змаганнях Олександр Окіпнюк став 10-м.

«Не менш драматичною та напруженою була боротьба на біатлонному стадіоні в Антерсельві: українська четвірка у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної фінішувала на восьмому місці у змішаній естафеті. А жіноча естафетна четвірка у складі Олександри Меркушиної, Юлії Джіми, Христини Дмитренко та Дарини Чалик перетнули фінішну лінію дев’ятими. Не залишив байдужим виступ Віталія Мандзина, який у масстарті – королівській гонці, де біжать 30 найкращих біатлоністів світу, – зумів увійти до топ-10 найкращих», – додали в Національному олімпійському комітеті.

Окремо в НОК України відзначили, що «справжнім маніфестом незламності» став вчинок скелетоніста Владислава Гераскевича – «попри його дискваліфікацію через «шолом пам’яті», світ побачив єдність національної збірної команди України».

Зимова Олімпіада тривала з 6 до 22 лютого.

В Іграх брали участь близько трьох тисяч спортсменів майже зі 100 країн. Розіграно 116 комплектів нагород у восьми видах спорту і 16 дисциплінах.

Від України на змагання поїхали 46 атлетів й атлеток, які виступали у 11 видах спорту.