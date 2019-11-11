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11 листопада 2019, Київ 15:30
Новини | Міжнародні

Кремль: дати саміту «нормандського формату» немає

Пєсков: дочекаймося все-таки завершення розведення сил на Донбасі

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Дати саміту лідерів «нормандського формату» немає, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Дочекаймося все-таки завершення [розведення сил і засобів]… Дати й надалі немає», – сказав Пєсков.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

9 листопада на Донеччині почалося розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського.

/**/ /**/ Проросійські бойовики залишають свої позиції під час розведення сил в селі Петрівське у Донецькій області, 3 жовтня 2016 року
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