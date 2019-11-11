Кремль: дати саміту «нормандського формату» немає

Дати саміту лідерів «нормандського формату» немає, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Дочекаймося все-таки завершення [розведення сил і засобів]… Дати й надалі немає», – сказав Пєсков.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

9 листопада на Донеччині почалося розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського.