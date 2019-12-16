МЗС України виступило проти залучення бойовиків до «нормандського формату»

Міністерство закордонних справ України виступило проти залучення підтримуваних Росією бойовиків в Донецькій та Луганській областях до переговорів у «нормандському форматі».

«Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з так званими республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під «посередництво», жодним чином не спряють досягненню миру, а навпаки є шкідливими – такими, що спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права загалом», – йдеться в заяві речниці МЗС Катерини Зеленко.

Вона зазначила, що формула встановлення миру в Україні «дуже проста» – «це виведення Росією своїх та відновлення Україною контролю над державним кордоном».

15 грудня в столиці Білорусі Мінську відбулася зустріч представників непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і депутата німецького парламенту від праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини», депутата ПАРЄ Ульріха Йоме.

Під час зустрічі представник угруповання «ЛНР» на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Владислав Дейнего висловився за прямий діалог між ОРДЛО і Києвом «на основі об’єктивного підходу, всіх обставин і за посередництва країн – гарантів «нормандського процесу».