Кремль: ми б зараз не стали фіксувати якісь дати зустрічі «нормандської четвірки»

Зустріч лідерів «нормандської четвірки» варто очікувати в «осяжному майбутньому», але «фіксувати якісь дати» не варто, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми би зараз не стали фіксувати якісь дати, тому що це марно... Дійсно, нам варто очікувати в осяжному майбутньому зустріч голів держав у «нормандському форматі». Єдина притичина – що вважати осяжним майбутнім», – сказав Пєсков.

15 вересня під час візиту до Австрії Зеленський заявив, що перед самітом лідерів «нормандського формату» відбудеться ще одна зустріч радників.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Політичні радники «нормандського формату» зустрічалися 11 вересня в Берліні.