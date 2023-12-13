Потерпілий 2019 року у вогні Собор Паризької Богоматері отримає унікальну протипожежну систему

Паризький собор Нотр-Дам буде обладнаний унікальною системою протипожежного захисту, коли знову відкриється в 2024 році після ремонту. Про це 13 грудня заявив президент громадської організації Rebuilding Notre-Dame de Paris Філіп Жост.

«Було вжито всіх запобіжних заходів для повного перегляду протипожежного захисту», — сказав Філіп Жост парламентській комісії.

Собор буде оснащений системою випаровування, яка зараз встановлена під дахом і на шпилі. Ця система, за словами Жоста, негайно зупинить поширення будь-якої пожежі.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що відновлювальні роботи будуть завершені вчасно – до дати повторного відкриття в грудні 2024 року.

Реставрація будівлі, внесеної до списку ЮНЕСКО, яку щорічно відвідували 12 мільйонів відвідувачів, була складним проєктом.

15 квітня 2019 року люди в усьому світі з жахом спостерігали, як шпиль Собору Паризької Богоматері обрушився під час пожежі. Понад п’ять років після пожежі слідчі судді все ще з’ясовують, що її спричинило. Початкове розслідування вказувало на ймовірний нещасний випадок, серед теорій були також несправність електрики або незагашена сигарета.