Уряд Нової Зеландії повідомив про пакет допомоги для України на 16 млн доларів

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Країна надасть військової та гуманітарної підтримки на майже 26 мільйонів новозеландських доларів (16 мільйонів доларів США), повідомляє пресслужба уряду країни.

«Це демонструє непохитну підтримку Нової Зеландії Україні та нашу серйозну відданість захисту міжнародної системи, заснованої на правилах, яка відображає наші цінності та підтримує наші інтереси», – зазначив міністр закордонних справ Вінстон Пітер.

В уряді уточнили, що кошти будуть розподілені між Міжнародним фондом для України, який займається закупівлею зброї і боєприпасів для України, також країна спрямує гроші на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни. Крім того, фінансову допомогу направлять до Трастового фонду Світового банку з допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України.

Міністерка оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові з Нової Зеландії перебували в Європі та Великій Британії, «працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка триватиме».

«До 97 військовослужбовців сил спеціальних операцій продовжать тренувати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв’язкову та логістичну підтримку», – додала Коллінз.

Крім того, в уряді Нової Зеландії обіцяють продовжити роботу над санкційною політикою щодо Росії.

«Також ведеться робота над новими санкціями в рамках «Закону про санкції щодо Росії 2022 року», спрямованими на протидію ухиленню від санкцій», – наголосили в уряді країни.

Загалом, за словами Вінстона Пітера, Нова Зеландія за останні два роки надала допомоги Україні на 100 мільйонів новозеландських доларів (приблизно 62 мільйони долари США).

Раніше, 15 лютого, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі оголосив про надання 32,4 мільйона доларів для України. Як зазначено на сайті уряду країни, ці кошти є «виявом солідарності й відданості глобальній безпеці».

1 лютого лідери країн Європейського союзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні.