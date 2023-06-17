«Нове дно журналістики» – реакція МЗС на репортаж TF1 із російських окопів

Міністерство закордонних справ України відреагувало на репортаж французького телеканалу TF1 з розташування російських військових на окупованих територіях України.

«Репортаж TF1 про російські війська, які знищують міста на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики. Вони славлять так звану могутність російської армії. Це неповага до тих, кого ця армія вбила. Крім того, знімальна група TF1 відвідувала окуповані території, порушуючи закони України», – ідеться в коментарі речника українського зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка.

Французький телеканал TF1 опублікував репортаж, знятий в Україні з російського боку лінії фронту, з окупованої території . У трихвилинному відео показано позиції російської армії, внутрішнє облаштування бліндажів, кілька безпілотників і боєприпасів із коментарями військових РФ.

У репортажі розповідається про те, як російські військові готуються до українського наступу, проте жодного разу не згадується, хто є агресором у війні.