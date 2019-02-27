Представництво ЄС в Україні вважає порушенням свободи рішення суду щодо журналіста «Нового времени»

У представництві ЄС в Україні назвали рішення Печерського районного суду Києва про надання Генпрокуратурі доступу до електронних файлів та іншої переписки журналіста видання «Новое время» Івана Верстюка таким, що суперечить принципам свободи преси.

«Свобода преси відіграє надважливу роль у сприянні розвитку належного урядування, прозорості та підзвітності як в Україні, так і будь-де поза її межами. Нещодавнє рішення Печерського районного суду міста Києва надати Генеральній прокуратурі доступ до електронних файлів та іншої переписки журналіста видання «Новое время» Івана Верстюка суперечить цьому», – йдеться у Facebook-повідомленні Представництва ЄС в Україні.

У представництві ЄС кажуть, що розслідувальна журналістика робить значний внесок у боротьбу проти корупції в Україні.

«Очікуємо, що українська влада гарантує міцний правовий захист журналістів державою», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні мало відбутися друге засідання Київського апеляційного суду за скаргою видання «Новое время» на Печерський районний суд міста Києва, який своїм рішенням надав Генпрокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції НВ та журналіста Івана Верстюка. Але його перенесли на 1 березня – через неявку представників ГПУ. Через це журналіст Іван Верстюк звернувся до генпрокурора Юрія Луценка за поясненнями, чому представники очолюваного ним відомства були відсутніми. Відповіді від ГПУ наразі немає.

4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції «Новое время» і до всіх матеріалів, які надсилав на електронні адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції. 18 лютого видання «Новое время» заявило, що Генеральна прокуратура України вимагає доступ до внутрішніх документів редакції.

У свою чергу, у Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання «Новое время» потрібен через «розголошення матеріалів досудового розслідування».

Згодом міжнародний «Комітет захисту журналістів» (CPJ) розкритикував українську прокуратуру через тиск на журнал «Новое время».