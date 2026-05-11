Митрополит Шио став новим патріархом Грузії

Посаду католикоса-патріарха всієї Грузії обійме 57-річний митрополит Шио (Муджирі). Його кандидатура 11 травня набрала більшість голосів на розширеному засіданні Священного синоду Грузинської православної церкви, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

У 2017 році митрополит Шио був призначений місцеблюстителем патріаршого престолу, фактично він став офіційним наступником католикоса-патріарха всієї Грузії Ілії Другого. Після смерті попередника саме митрополит Шио виконував обов’язки глави церкви.

Після офіційного вступу на посаду глави Грузинської православної церкви, призначеного на 12 травня, він, як очікується, іменуватиметься Шио Третім.

Новий католикос-патріарх всієї Грузії народився 1 лютого 1969 року в Тбілісі. Він навчався у Тбіліській державній консерваторії за класом віолончелі, але після третього курсу пішов послушником до Шио-Мгвімського чоловічого монастиря. У січні 1993 року він прийняв постриг у чернецтво.

На початку 2000-х років він був настоятелем парафії в московському храмі великомученика Георгія в Грузинах і отримував богословську освіту в Росії. 2003 року отримав сан єпископа і повернувся до Грузії. 2010 року йому надали сан митрополита.

Католикос-патріарх Грузії Ілія Другий помер 17 березня 2026 року у віці 93 роки. Він обіймав посаду патріарха з 1977 року, понад 48 років – найдовше в історії Грузинської православної церкви.