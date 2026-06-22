Керівництво Нацполіції представило нового голову патрульних Києва

Управління патрульної поліції Києва отримало нового керівника – про це відомство заявило 22 червня.

Виконувач обов’язків начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький сьогодні представили особовому складу нового керівника патрульної поліції Києва – майора поліції Єгора Голубова.

За даними управління, Голубов почав службу в патрульній поліції у 2016 році в Донецькій області. Протягом останніх років обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську:

«На цій посаді виконував пріоритетні стратегічні завдання під час повномасштабного вторгнення у прифронтовому регіоні. Саме цей досвід ще раз підтвердив, що ефективна поліція – це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги».

Попереднього очільника столичного департаменту патрульної поліції Ярослава Курбакова зняли з посади з пониженням після стрілянини в Голосіївському районі Києва в квітні 2026 року.

Тоді загалом загинули семеро людей, через дії двох патрульних поліцейських відкрили кримінальну справу щодо ймовірної службової недбалості. Також у відставку подав голова Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков.