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Новини | Суспільство

Керівництво Нацполіції представило нового голову патрульних Києва

Столичний Департамент патрульної поліції очолив майор Єгор Голубов
Столичний Департамент патрульної поліції очолив майор Єгор Голубов

Управління патрульної поліції Києва отримало нового керівника – про це відомство заявило 22 червня.

Виконувач обов’язків начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький сьогодні представили особовому складу нового керівника патрульної поліції Києва – майора поліції Єгора Голубова.

За даними управління, Голубов почав службу в патрульній поліції у 2016 році в Донецькій області. Протягом останніх років обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську:

«На цій посаді виконував пріоритетні стратегічні завдання під час повномасштабного вторгнення у прифронтовому регіоні. Саме цей досвід ще раз підтвердив, що ефективна поліція – це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги».

Попереднього очільника столичного департаменту патрульної поліції Ярослава Курбакова зняли з посади з пониженням після стрілянини в Голосіївському районі Києва в квітні 2026 року.

Тоді загалом загинули семеро людей, через дії двох патрульних поліцейських відкрили кримінальну справу щодо ймовірної службової недбалості. Також у відставку подав голова Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков.

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