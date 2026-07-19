Новий командир 155-тої окремої механізованої бригади прийняв бойовий прапор

155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської отримала нового командира, йдеться в повідомленні підрозділу 19 липня.

«Сьогодні відбулася урочиста подія для 155 окремої механізованої бригади – Бойовий Прапор отримав командир бригади полковник Андрій Крока», – повідомили військові.

Прапор вручив заступник командира 21-го армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко.

У своїй промові Крока заявив, що, попри тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада «продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу».





«Я вірю, що разом ми відновимо світле ім’я 155 окремої механізованої бригади», – додав він.

За даними каналу «Еспресо», Крока (позивний «Піфагор») з січня 2025 року командував одним із механізованих батальйонів 155-ї бригади на Покровському напрямку, який залишається одним із найінтенсивніших на лінії фронту.

13 липня в Офісі генпрокурора заявили про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації вбивства двох братів на Київщині. 14 липня суд взяв його під варту.

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11 липня hromadske з посиланням на джерела повідомило, що Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев’ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. У справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Сухопутні війська заявили, що співпрацюють зі слідством у справі щодо військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001), однак розголошення додаткової інформації на цьому етапі може зашкодити розслідуванню.