Мільйон українців використовує оновлений мобільний застосунок «Дія» – Мінцифри

З моменту запуску 5 жовтня оновленої версії мобільного застосунку «Дія 2.0» її вже встановив один мільйон українців, повідомляє міністерство цифрової трансформації України. У перші дні роботи оновленого застосунку спостерігався великий наплив користувачів, але «Дія» успішно пройшла піковий етап навантаження, вказав перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

«Цей результат фактично отримано за перші 10 днів, які пройшли з моменту презентації. І насправді це дуже важливий результат, адже ми прагнемо побудувати цифрову державу, в якій не залишиться місця для корупції та зловживань, у якій кожен українець, кожен бізнес зможе отримати будь-яку послугу держави максимально зручно і швидко, без корупції і в один клік», – зазначив він.

Зараз доступні в цифровому форматі паспорт громадянина (ID-картка та біометричний закордонний паспорт), водійське посвідчення та техпаспорт на авто, податковий номер (ІПН), довідка внутрішньо переміщеної особи, свідоцтво про народження дитини до 14 років (відображається у обох батьків) та цифровий студентський квиток.

За словами Олексія Вискуба, мобільний застосунок також сприяє зменшенню соціальних контактів, що важливо в період пандемії.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив 2021 рік стане початком входження України в режим paperless.