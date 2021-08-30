Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Головне на ранок: зустріч Зеленського з Байденом перенесли іще на день, евакуація з Афганістану добігає кінця

Зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, який 30 серпня прибуває з візитом до Вашингтону, перенесли на 1 вересня

Зустріч Зеленського з Байденом перенесли вже вдруге; Минулої доби бойовики поранили двох військових ЗСУ і 9 разів відкривали вогонь на Донбасі; Понад 95 країн світу, зокрема й Україна, підписалися під повідомленням, що таліби дозволять залишити Афганістан усім іноземцям.

Зустріч Байдена і Зеленського знову відклали – «Голос Америки»

Зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, який 30 серпня прибуває з візитом до Вашингтону, перенесли на 1 вересня, підтвердили українській службі «Голосу Америки» в Білому домі.

За дотеперішнім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня, а на 1 вересня в Зеленського у США наразі заплановані інші події.

Дату прийняття Зеленського в Білому домі переносять уже вдруге: спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв’язку з розширенням програми візиту».

Бойовики 9 разів порушували режим тиші – штаб

За даними штабу Операції Об’єднаних сил, протягом доби 29 серпня російські гібридні сили дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Обстріли із застосуванням мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї фіксували поблизу Широкиного, Золотого-4, Попасної, Кримського, Золотого-3. В результаті обстрілів двоє військових поранені.

Від початку доби 30 серпня бойовики один раз порушували режим тиші біля Новозванівки.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», своєю чергою, звинувачують Збройні сили в обстрілі окупованих територій. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Україна і ще 95 країн світу: таліби запевнили, що дозволять виїхати з Афганістану всім іноземцям і афганцям, які співпрацювали з Заходом

Понад 95 країн світу, серед яких є й Україна, підписалися під повідомленням про те, що фундаменталістський ісламістський рух «Талібан», який захопив контроль майже над усім Афганістаном, надав запевнення, що дозволить залишити країну всім іноземцям і всім афганцям, яким країни-підписанти нададуть дозволи на в’їзд.

Заява оприлюднена в час, коли західні й інші країни завершують повітряну евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які працювали на ці країни і тепер опинилися в небезпеці через захоплення контролю майже над усім Афганістаном фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан».

Президент США Джо Байден, країна якого найактивніша в цій евакуації, заявляв, що дотримається встановленого ним терміну завершення виведення з Афганістану американських військ, що означатиме й кінець евакуації для всіх інших країн, – 31 серпня. Таким чином завершиться воєнна місія США й союзників в Афганістані, що почалася невдовзі після терористичних актів у США 11 вересня 2001 року і тривала два десятиліття.

Україна завершила евакуацію 28 серпня, доставивши з Афганістану шістьма авіарейсами понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще 10 громадян України не були евакуйовані.

В Україні через негоду знеструмлені понад 120 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишилися 126 населених пункти у трьох областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені у Київській області 88 населених пунктів, у Чернігівській – 34 та в Житомирській – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, додали в ДСНС.

За прогнозами синоптиків, 30 серпня на Правобережжі пройдуть дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів.

США: ураган «Айда» вдарив по Луїзіані, очікують на значну шкоду й руйнування

Ураган «Айда», який нині класифікують четвертою категорією, вдарив по суші у штаті Луїзіана у США. Першою точкою його вступу на сушу став Порт Фуршон на півдні штату – приблизно за 160 кілометрів на південь від Нового Орлеану, найбільшого міста штату, яке було спустошене рівно 16 років тому ураганом «Катріна».

Завдяки попередженням і закликам до евакуації десятки тисяч людей втекли в безпечні місця. Як заявив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардз, ураган «Айда» може стати найгіршим для цього штату від 1850-х років. У штаті оголошений надзвичайний стан.

Наприкінці серпня 2005 року ураган «Катріна» спустошив прибережні місцевості штатів Луїзіана й Міссісіпі, призвівши до загибелі понад 1800 людей. «Айда» нині стане випробуванням для сотень кілометрів новозбудованих дамб та інших засобів захисту від повеней, збудованих навколо Нового Орлеану після «Катріни».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG