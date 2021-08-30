Головне на ранок: зустріч Зеленського з Байденом перенесли іще на день, евакуація з Афганістану добігає кінця

Зустріч Зеленського з Байденом перенесли вже вдруге; Минулої доби бойовики поранили двох військових ЗСУ і 9 разів відкривали вогонь на Донбасі; Понад 95 країн світу, зокрема й Україна, підписалися під повідомленням, що таліби дозволять залишити Афганістан усім іноземцям.

Зустріч Байдена і Зеленського знову відклали – «Голос Америки»

Зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, який 30 серпня прибуває з візитом до Вашингтону, перенесли на 1 вересня, підтвердили українській службі «Голосу Америки» в Білому домі.

За дотеперішнім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня, а на 1 вересня в Зеленського у США наразі заплановані інші події.

Дату прийняття Зеленського в Білому домі переносять уже вдруге: спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв’язку з розширенням програми візиту».

Бойовики 9 разів порушували режим тиші – штаб

За даними штабу Операції Об’єднаних сил, протягом доби 29 серпня російські гібридні сили дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Обстріли із застосуванням мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї фіксували поблизу Широкиного, Золотого-4, Попасної, Кримського, Золотого-3. В результаті обстрілів двоє військових поранені.

Від початку доби 30 серпня бойовики один раз порушували режим тиші біля Новозванівки.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», своєю чергою, звинувачують Збройні сили в обстрілі окупованих територій. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Україна і ще 95 країн світу: таліби запевнили, що дозволять виїхати з Афганістану всім іноземцям і афганцям, які співпрацювали з Заходом

Понад 95 країн світу, серед яких є й Україна, підписалися під повідомленням про те, що фундаменталістський ісламістський рух «Талібан», який захопив контроль майже над усім Афганістаном, надав запевнення, що дозволить залишити країну всім іноземцям і всім афганцям, яким країни-підписанти нададуть дозволи на в’їзд.

Заява оприлюднена в час, коли західні й інші країни завершують повітряну евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які працювали на ці країни і тепер опинилися в небезпеці через захоплення контролю майже над усім Афганістаном фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан».

Президент США Джо Байден, країна якого найактивніша в цій евакуації, заявляв, що дотримається встановленого ним терміну завершення виведення з Афганістану американських військ, що означатиме й кінець евакуації для всіх інших країн, – 31 серпня. Таким чином завершиться воєнна місія США й союзників в Афганістані, що почалася невдовзі після терористичних актів у США 11 вересня 2001 року і тривала два десятиліття.

Україна завершила евакуацію 28 серпня, доставивши з Афганістану шістьма авіарейсами понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще 10 громадян України не були евакуйовані.

В Україні через негоду знеструмлені понад 120 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишилися 126 населених пункти у трьох областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені у Київській області 88 населених пунктів, у Чернігівській – 34 та в Житомирській – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, додали в ДСНС.

За прогнозами синоптиків, 30 серпня на Правобережжі пройдуть дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів.

США: ураган «Айда» вдарив по Луїзіані, очікують на значну шкоду й руйнування

Ураган «Айда», який нині класифікують четвертою категорією, вдарив по суші у штаті Луїзіана у США. Першою точкою його вступу на сушу став Порт Фуршон на півдні штату – приблизно за 160 кілометрів на південь від Нового Орлеану, найбільшого міста штату, яке було спустошене рівно 16 років тому ураганом «Катріна».

Завдяки попередженням і закликам до евакуації десятки тисяч людей втекли в безпечні місця. Як заявив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардз, ураган «Айда» може стати найгіршим для цього штату від 1850-х років. У штаті оголошений надзвичайний стан.

Наприкінці серпня 2005 року ураган «Катріна» спустошив прибережні місцевості штатів Луїзіана й Міссісіпі, призвівши до загибелі понад 1800 людей. «Айда» нині стане випробуванням для сотень кілометрів новозбудованих дамб та інших засобів захисту від повеней, збудованих навколо Нового Орлеану після «Катріни».