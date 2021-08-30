Бойовики 9 разів порушували режим тиші – штаб

За даними штабу Операції Об’єднаних сил, протягом доби 29 серпня російські гібридні сили дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Обстріли із застосуванням мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї фіксували поблизу Широкиного, Золотого-4, Попасної, Кримського, Золотого-3.

«Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний», – йдеться в зведенні.

Штаб додає, що українські військові вели вогонь у відповідь.

Від початку доби 30 серпня бойовики один раз порушували режим тиші біля Новозванівки – зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу, за даними штабу, ніхто не постраждав.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», своєю чергою, звинувачують Збройні сили в обстрілі окупованих територій. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.