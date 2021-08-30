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Бойовики 9 разів порушували режим тиші – штаб

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення

За даними штабу Операції Об’єднаних сил, протягом доби 29 серпня російські гібридні сили дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Обстріли із застосуванням мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї фіксували поблизу Широкиного, Золотого-4, Попасної, Кримського, Золотого-3.

«Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний», – йдеться в зведенні.

Штаб додає, що українські військові вели вогонь у відповідь.

Від початку доби 30 серпня бойовики один раз порушували режим тиші біля Новозванівки – зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу, за даними штабу, ніхто не постраждав.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», своєю чергою, звинувачують Збройні сили в обстрілі окупованих територій. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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