Ноздрачова усунули від служби на час розслідування – Військова служба правопорядку

Начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов усунутий від виконання своїх обов’язків на час службового розслідування, повідомила Військова служба правопорядку 13 грудня.

За даними цього правоохоронного формування в складі ЗСУ, начальник Генштабу та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак доручив йому провести службове розслідування висловлювань Ноздрачова.

«На час проведення службового розслідування начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов усунутий від виконання службових обов’язків», – повідомляють у ВСП.

Розслідування стосується заяв полковника 12 грудня. Тоді Ноздрачов, спілкуючись із журналістами, заявив, що військові Росії та України за наявності політичного рішення зможуть «реінтегруватися».

«Крім національної ідеї, існують військові традиції, і порозумітися військовим росіянам і військовим українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще», – зокрема сказав він.

Водночас полковник згадав «праворадикалів», яких держава нібито не контролює.

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Вже увечері 12 грудня Ноздрачов оприлюднив відеозвернення, в якому вибачився і сказав, що «готовий понести покарання». На наступний день Генштаб заявив, що слова начальника Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ не є позицією всіх Збройних сил.

На слова полковника майже одразу зреагували учасники бойових дій. Представники ветеранських організацій зібралися біля Міністерства оборони 13 грудня, щоб висловити свій протест і вимагати відставки Ноздрачова.