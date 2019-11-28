Грабіжники вкрали зі службового кабінету голови НСЖУ Томіленка його «власні кошти»

Невстановлені особи уночі 28 листопада пограбували в Києві офіс Національної спілки журналістів України, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

«Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику... Сьогодні уночі невідомі проникли у мій службовий кабінет і приймальню та здійснили пограбування. Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти... Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди відкриті», – зазначив він.

За його словами, факт проникнення вранці встановили працівники офісу НСЖУ. Сам Томіленко перебуває у відрядженні у Запоріжжі.

Поліція Києва повідомила, що правоохоронці розшукують осіб, причетних до крадіжки з офісу Національної спілки журналістів.

«Зловмисники потрапили у приміщення через балкон та викрали з сейфу грошові кошти. Сума збитку та обставини події з’ясовуються…Наразі правоохоронці проводять огляд місць подій, опитують працівників спілки, передивляються записи з камери відеонагляду», – інформують у поліції.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину, вказують у поліції.