Уряд призначив Наталію Гусак головою НСЗУ

Кабінет міністрів України призначив Наталію Гусак на посаду голови Національної служби здоров’я України, повідомила 17 листопада пресслужба уряду.

До цього вона працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, керувала медичним напрямом. Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

У Міністерстві охорони здоров’я України 5 листопада повідомили про те, що завершився конкурс на посаду голови НСЗУ, переможницею якого стала Наталія Гусак.

Про конкурси на посаду голови Національної служби здоров’я України повідомляли у травні, у серпні, а потім у вересні.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.