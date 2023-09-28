Обласна влада повідомила про загиблих і поранених від обстрілів у прифронтових регіонах за добу

Російські війська обстріляли низку населених пунктів Донецької області протягом доби 27 вересня, повідомила обласна військова адміністрація вранці в четвер.

Зокрема, четверо людей поранені в Торецьку, ще одна – в Костянтинівці.

«У Калинівці Часовоярської громади загинула одна людина, пошкоджено три будинки», – йдеться в повідомленні.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про 109 обстрілів регіону за добу. Із 604 снарядів 33 були випущені по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули, ще одна – дістала поранення», – заявив він.

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У Запорізькій області зафіксували 148 обстрілів по 27 населених області, повідомив голова ОВА Юрій Малашко:

«Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки – його доправлено до лікувальної установи».

Відомо про 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури в області.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.