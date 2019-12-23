У Раді Європи привітали домовленості учасників ТКГ щодо обміну утримуваними особами

У Раді Європи привітали досягнуті учасниками Тристоронньої контактної групи у Мінську домовленості щодо обміну утримуваними особами між Києвом та непідконтрольними українській владі територіями Донбасу.

«Хороші новини від ОБСЄ про домовленості щодо взаємного звільнення та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року осіб», – написав у твітері речник Ради Європи Даніель Хольтген.

23 грудня в рамках переговорів сторін Тристоронньої контактної групи в режимі скайп-конференції була досягнена домовленість про обмін утримуваними особами у форматі «всіх встановлених на усіх встановлених».

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська повідомила, що в питанні обміну утримуваними особами Києва із непідконтрольними територіями Донбасу наразі остаточно дошліфовуються списки. Представники бойовиків на своїх ресурсах теж вказали, що «ведеться робота з підготовки остаточного списку осіб та дати обміну».

18 грудня у Мінську пройшло перше після саміту «нормандської четвірки» засідання Тристоронньої контактної групи. Делегації мали досягти домовленостей щодо обміну полоненими, але Росія та підтримувані нею представники угруповань «ЛНР» та «ДНР» наполягали на гарантіях та механізмах «юридичного очищення» своїх кандидатів на списки для обміну.

Представник угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що досі «не очищені» звільнені під час попереднього обміну 2017 року – тобто з них в Україні не зняли судимість, тому потрібні гарантії для нового обміну. У підсумку на засіданні 18 грудня конкретних домовленостей щодо обміну не досягли.

Того ж дня, 18 грудня, Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.