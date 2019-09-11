Колишній полонений заявляє, що не зміг отримати державну допомогу після обміну 2017 року

Колишній полонений Олексій Канарський заявляє, що не зміг отримати державну допомогу після обміну 2017 року. В етері «Громадського телебачення» він розповів, що йому не віддали документи під час обміну.

«У мене тоді забрали усі документи. Їх не віддали при обміні, я не знаю, що з ними зробили. Тобто у мене не було жодних документів. Мені відновлювали паспорт вісім місяців. А допомогу цю можна отримати протягом пів року», – заявив Канарський.

За його словами, хоч він і подав усі документи, паспорт йому видали із запізненням.

«Зараз йде суд. Ми подавали вже не одну заявку і були вже навіть якісь відповіді. Щодо квартир. Обіцяли дати якесь житло, була допомога. Допомагали тільки волонтери», – розповів Канарський.

Житель підконтрольного бойовикам міста Шахтарськ пробув у полоні майже три роки.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

31 січня 2018 року Кабінет України ухвалив рішення виплатити по 100 тисяч гривень допомоги кожному з громадян, які визволені з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Згідно з рішенням уряду, для одержання коштів людина або довірена особа мала протягом шести місяців з дня звільнення звернутися до органів соціального захисту населення.

27 червня 2018 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що за отриманням грошової допомоги не звернулися троє звільнених із полону.