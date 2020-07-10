В ОБСЄ зафіксували 1300 обстрілів із забороненого «Мінськом» озброєння на Донбасі

Моніторингова місія ОБСЄ з 4 квітня до 20 червня зафіксувала на Донбасі понад 1300 порушень режиму тиші із застосуванням зброї, яка мала б бути відведена, згідно з Мінськими домовленостями, повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Як повідомила пресслужба організації, виступаючи під час вчорашнього засідання Постійної ради ОБСЄ, Чевік закликав сторони конфлікту вжити заходів і перетворити свої політичні обіцянки в дії.

«Місія відзначила п’ятикратне збільшення військового обладнання, розташованого поблизу лінії контакту, в тому числі в житлових районах і поблизу них. Періоди посиленої напруженості супроводжувалися сплесками насильства, що призводило до зростання жертв серед цивільного населення. У звітному періоді місія підтвердила 26 цивільних жертв, 21 з них – внаслідок обстрілів», – сказав голова місії.

За його словами, за цей же період у результаті обстрілів були пошкоджені 40 громадських і приватних об’єктів, зокрема, школи, церкви, будинки.

Чевік закликав сторони відвести зброю і позиції, розташовані в житлових районах і поблизу них, з обох сторін лінії контакту.

Він також звернув увагу на те, що свобода пересування членів місії на непідконтрольних територіях за останні кілька місяців все більше обмежується, а вони самі і їхнє майно стають об’єктами нападів.

«У червні три системи спостереження СММ були знищені, а наші безпілотні літальні апарати щодня обстрілюють зі стрілецької зброї і зазнають електронних перешкод», – сказав голова місії.

Чевік наголосив, що гарантування безпеки членів місії було і залишається його «першочерговим завданням».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.